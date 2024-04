Vijf van de acht tonijnsoorten met uitsterven bedreigd Nieuws • 07-07-2011 • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

Het gaat slecht met de verschillende soorten tonijn in de wereld. Uit de eerste overzichtsstudie blijkt dat vijf van de acht tonijnsoorten bijna of geheel worden bedreigd. Dat heeft IUCN (International Union for Conservation of Nature) donderdag bekendgemaakt.

Uit de nieuwe IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten blijkt dat de zuidelijke blauwvintonijn ernstig wordt bedreigd. De (Atlantische) blauwvintonijn is bedreigd en de grootoogtonijn staat in de categorie kwetsbaar. Ook de geelvintonijn en de witte tonijn zijn sterk in aantal achteruit gegaan.

Volgens Kent Carpenter, manager van de afdeling maritieme biodiversiteit van IUCN, heeft de zuidelijke blauwvintonijn door overbevissing zo'n klap gekregen dat de soort weinig kans maakt zich ooit te herstellen. Nu loopt ook de blauwvintonijn in de Atlantische oceaan dit gevaar.