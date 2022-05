Verstoor vogels niet, waarschuwt vernieuwde wadvogelapp

Houd afstand van de vogels en maak geen lawaai, waarschuwt de app bijvoorbeeld. Mensen wordt gevraagd om hun hond aan de lijn te houden. Ook in gebieden waar de honden los mogen lopen, kunnen vogels uitrusten, vertelt de app. Daarnaast moeten mensen buiten de aangewezen rustgebieden van de vogels blijven. In de app worden de locaties van vogelkijkplekken aangegeven. Bovendien raadt de app aan om de paden te volgen en niet daarbuiten te komen.

Vogelbescherming Nederland is een van de natuurorganisaties die heeft meegewerkt aan de app. "Als je het wad bezoekt, op de eilanden of de vastelandskust, zou je niet zien dat het slecht gaat met veel wadvogels. En toch is het zo", vertelt Floris van Hest, directeur van Vogelbescherming Nederland. De organisaties hopen dat bezoekers door de app voorzichtiger omgaan met de vogels: "Wadvogels vormen een onmisbare schakel in het ecosysteem van het Waddengebied."