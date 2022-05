Vermindering stikstof 'zeer urgent' voor negentien soorten natuur

Een habitat komt op de urgentielijst terecht als landelijk minimaal 20 procent van deze natuurcategorie is overbelast met schadelijke stikstofverbindingen. Het gaat dan om ammoniak, dat vooral van de agrarische sector komt, en om stikstofoxiden van verkeer en industrie. Er is het kabinet veel aan gelegen om die problemen op te lossen, want het stikstofprobleem schaadt zowel de natuur als de economie. Sinds in 2019 de basis onder de stikstofregels ongeldig werd verklaard door de Raad van State, is het veel moeilijker om vergunningen te krijgen voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Dat gaat van het uitbreiden van stallen tot woningbouw.