Verkoop van fairtrade groenten en fruit stijgt zeer snel • Nieuws • 27-06-2008 • leestijd 1 minuten • bewaren

In het jaar 2007 is de verkoop van fairtrade en biologische producten in Europa voor het eerst boven de 5 miljard euro gekomen. Dat meldt Organic Monitor. In de categorie fairtrade worden groenten en fruit het meest verkocht. In 2007 was in de verkoop van eerlijke groenten en fruit een stijging van 92% te zien ten opzichte van 2006. Dit komt vooral doordat steeds meer supermarkten fairtrade gaan verkopen. Koplopers in de Europese verkoop van fairtrade zijn de supermarktketens Sainsbury’s en Waitrose. Zo is 25% van alle verkochte bananen in Engeland fairtrade.

Organic Monitor meldt dat in Zwitserland 10% van alle verkochte producten fairtrade is. Daarachter volgen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland met 5% van alle producten.

De verkoop van biologische producten blijft achter in groei. De handel heeft veelvuldig te maken met leveringstekorten.