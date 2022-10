Verhalen van de fladdertak | Nominatie Jan Wolkers Prijs

Verhalen van de Fladdertak gaat over een wilg die omgehakt dreigt te worden door de nieuwe eigenaar van de grond waar hij op staat. De eigenaar, 'hakker' genoemd, noemt hem neerbuigend Fladdertak. Wat de wilg vervolgens adopteert als geuzenaam. De fladdertak besluit om verhalen te gaan vertellen, zodat hij en bomen van over de hele wereld meer gewaardeerd zullen worden. Zo begint een rijke verzameling van sprookjes, mythen en legenden over 'betoverde bomen en wonderlijke bossen'. Die verhalen worden op hun beurt weer verteld door beroemde bomen. De appelboom van Isaac Newton, waarmee Newton de zwaartekracht ontdekte, een 5000 jaar oude boom uit Californië, en ook één Nederlandse boom. De boom van Verwolde.

De dikke boom van Verwolde is de dikste eik van Nederland, en al 500 jaar oud. Dat hij zo oud is, is volgens Margaretha de kern van wat een boom zo magisch maakt. "Dat die boom er al die tijd stond, terwijl wij allemaal aan het rondfladderen waren" zegt ze. De dikke boom heeft last gehad van inklinking van de grond, door de vele bezoekers, overbemesting door destijds nietsvermoedende boeren uit de omgeving, en hij is zelfs een keer bijna omgehakt. Je ziet er wel aan af dat hij wat te verduren heeft gehad. De boom heeft namelijk twee gezichten, een deel met flink gesnoeide takken en een losgelaten bast, en een ander deel dat nog helemaal gaaf is. Volgens Marike Nelissen, illustrator, is dat wat ze heeft willen laten zien in haar tekening. De grilligheid en ouderdom van deze boom. Een silhouet wat in de winter een beetje duister aandoet.