Vereniging slaat alarm over bedreigde moeflon

De moeflon is een oerschaap, oorspronkelijk afkomstig van Sardinië en Corsica. De wilde schapen werden aan het begin van de vorige eeuw hier uitgezet voor de jacht. Zo'n honderd jaar later is de moeflon nog altijd in Nederland te vinden, maar het dier is officieel gezien nog altijd een exoot.

In Den Haag is vanmiddag een petitie overhandigd om aandacht te vragen voor de moeflon. Het wilde oerschaap loopt in Nederland al honderd jaar rond, maar heeft nog steeds de status van een exoot die gedoogd wordt. En dat moet veranderen, vindt Vereniging De Moeflon. De belangenclub pleit er in de petitie voor om de moeflon te kwalificeren als een inheemse diersoort en het dier een beschermde status te geven.

Geef de moeflon een kans, heet de petitie die Vereniging De Moeflon vanmiddag overhandigde aan de Kamercommissie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Volgens de belangenclub gaat het niet goed met de diersoort, en leven er op dit moment nog zo'n vijftig exemplaren in het land.

Geëvacueerd voor de wolf

Sinds de komst van de wolf is de populatie in het Nationaal Park De Hoge Veluwe zo goed als verdwenen. In 2021 leefden er nog ruim driehonderd moeflons in het park, maar ze werden in oktober van dat jaar geëvacueerd om ze te beschermen tegen de wolf. Dat gebeurde nadat medewerkers van het park tientallen kadavers van moeflons hadden gevonden. Het dier is volgens het park erg belangrijk voor de diversiteit, omdat moeflons de heide kaalvreten en het heidelandschap zo behouden.

Zeer efficiënt voor beheer

Omdat de moeflon een exoot is die gedoogd wordt, heeft het dier geen beschermde status. In de petitie probeert Vereniging De Moeflon duidelijk te maken waarom dat moet veranderen. Zo is de wilde schapensoort volgens de vereniging "een uiterst kosteneffectief en efficiënt dier voor het beheer van heide en stuifzanden".

Bovendien eet de moeflon als enige grazer de jonge loten van de grove den, zegt Cees Krijger, medeoprichter van Vereniging De Moeflon, tegen Omroep Gelderland. "Als grazer doet de moeflon op de Hoge Veluwe het werk van 125 vrijwilligers. Die moeten anders continu de hei op om de jonge boompjes weg te halen."

Afschaffen exoot-status zou logisch zijn

Volgens ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit spelen grazers als de moeflon een belangrijke rol bij het behoud van het heidelandschap. "Als je de heide in stand wilt houden, heb je inderdaad grazers als de moeflon nodig. Maar ik denk dat je daar ook andere grazers voor kunt gebruiken." Wamelink denkt dat het afschaffen van de exoot-status in dat verband logisch zou zijn. "Bovendien: planten zijn in Nederland na honderd jaar ook geen exoot meer. Dat zou ook voor dieren kunnen gelden. En de moeflon is ook geen invasieve soort, hij bedreigt geen andere diersoorten."