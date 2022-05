Veendijken dreigen te scheuren wegens aanhoudende droogte

Een veendijk is een waterkering die geheel of gedeeltelijk opgebouwd is uit veen, of tegenwoordig vaak uit zand en klei. Een veendijk is niet door mensenhanden neergelegd, maar ontstaan doordat de naastliggende gronden ingezakt of afgegraven zijn. De veendijken in Nederland hebben in de eenentwintigste eeuw nog steeds een belangrijke waterkerende functie.