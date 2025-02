Veel organisaties reageren kritisch op klimaatplan Hermans

Een van de grootste projecten van de industrie in de haven is de geplande CO2-opslag in een leeg gasveld onder de Noordzee. Het kabinet wil meer van dit soort projecten, ook in combinatie met de productie van biobrandstoffen. Bomen of planten nemen tijdens de groei CO2 op. Als hun biomassa wordt gebruikt om bijvoorbeeld brandstoffen te maken en de CO2 die daarbij vrijkomt onder de grond wordt gepompt, kan de CO2-concentratie dalen.