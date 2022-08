Veel biologische bestrijders in glastuinbouw

In de glastuinbouw worden bijvoorbeeld veel roofwantsen ingezet. Dat zijn inheemse insecten die schadelijke insecten eten. Om die roofwantsen te plezieren, zetten glastuinders bijvoorbeeld een koningskaars (foto hierboven) in een hoekje van de kas, waarop ze de roofwantsen ook een beetje bijvoeren. Komen er dan op enig moment schadelijke insecten op een gewas, dan staat er al een legertje wantsen klaar om die te bestrijden.

Ondanks dat in 95% van de kassen dus dit soort biologische bestrijders wordt gebruikt, is toch maar 1% van de glastuinbouw gecertificeerd biologisch. Dat heeft met de strenge eisen te maken die aan biologische landbouw worden gesteld. Niet alleen mag er geen chemische bestrijding van plagen worden toegepast en mag er ook geen kunstmest worden gebruikt, de Europese Unie (en daarmee ook SKAL, die de eisen controleert) eist ook dat biologische producten op 'echte grond' worden geteeld. In de glastuinbouw worden gewassen vaak geteeld op steenwol. Op die manier kan een tuinder precies bepalen hoeveel water en hoeveel voedingsmiddelen een plant krijgt en kan het eventuele overschot ook weer worden hergebruikt. Maar dat gebruik van steenwol en andere kunstmatige substraten, staat het label 'Biologisch' dus in de weg.