Varkens in Nood waarschuwt voor Afrikaanse varkenspest

Nederland moet zich voorbereiden voor een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Daarvoor waarschuwt Varkens in Nood in een brandbrief aan minister Staghouwer van Landbouw.

Afgelopen november moest een Duits vleesvarkensbedrijf al 4.000 varkens ruimen en begin dit jaar dook de Afrikaanse varkenspest plots op in Noord- Italië. De deskundigengroep Dierziekten, door de minister van Landbouw benoemd, acht de kans medium tot hoog dat de besmettelijke ziekte binnen vijf jaar in Nederland is.