Van vliegtuigen tot ventilatie, wat leren we van vogels?

Het bestuderen en imiteren van strategieën in de natuur wordt biomimicry genoemd. Deze vorm van wetenschapskunst gebruikt de natuur als inspiratie om bepaalde problemen op te lossen. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan zijn vliegtuigen. "Wanneer je uit het raampje naar de vleugels van een vliegtuig kijkt, zie je allerlei klepjes die omhoog en omlaaggaan. Dit is allemaal overgenomen doordat men onderzoek is gaan doen naar hoe vogels door de lucht vliegen," stelt Van Broekhoven. Lees hier meer over biomimicry .

Volgens Van Broekhoven kunnen we dus van meerdere vogeleigenschappen iets leren. Een voorbeeld hiervan is de manier van voedselconsumptie. Vogels eten met de seizoenen mee, terwijl mensen blijven importeren om het hele jaar door bijv. frambozen te kunnen eten. "Je kan ook denken aan de schaal van de eieren van vogels. Deze is enorm sterk, isolerend, houdt bacteriën buiten en biologisch afbreekbaar. De vogel maakt dit met zijn eigen lijf aan. Wij mensen produceren ook kalksteen. Kunnen wij hier niet bijvoorbeeld producten mee verpakken? of dit gebruiken in de bouw?"