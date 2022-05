Van vechtende fazant tot transformerende viervlek | Nu in de natuur

De eikenprocessierups komt uit zijn ei en dat kan voor jeuk zorgen. Ondertussen is de pimpelmees begonnen met broeden, binnenkort zullen zijn jongen uit het ei komen! De fazanthaan is nog bezig met een vrouwtje zoeken, je kan ze nu zien vechten om met een vrouwtje te mogen paren. Verder worden sommige soorten regenwormen nu wakker uit een soort winterslaap en de viervleklibelle gaat zijn laatste tranformatie nu in: hij verandert van larve naar vliegend insect. Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.