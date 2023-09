Van toendra naar taiga | Podcast

Het is vijftienduizend jaar geleden. In aflevering 3 van de podcast ‘Zo klonk Nederland’ is het al iets warmer, maar nog altijd koud. Vergeleken met enkele duizenden jaren geleden is het vooral natter. De kale, desolate poolwoestijn is langzaam tot leven gekomen. Er zijn steeds meer planten én daardoor steeds meer dieren. Nederland is een toendra. Dieren die hier in groten getale rondlopen, zijn rendieren. Ze zijn dol op de korstmosrijke toendra. Ze leven in groepen en trekken van zuid naar noord en andersom, afhankelijk van het seizoen.