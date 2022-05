Van iepensneeuw tot fluitende zwartkop | Nu in de Natuur

Sneeuw in april? Jazeker! De iep verliest zijn zaadjes en dit zorgt voor iepensneeuw: de straten liggen vol witte vliesjes. Ook staat de look-zonder-look in bloei, en dat kan je ruiken! De wolzwever legt ondertussen haar eieren in de nesten van zandbijen en de zwartkop is begonnen met fluiten. Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.

Ruik jij ook soms ook die knoflookgeur buiten? Dan is de look-zonder-look in de buurt! Hij bloeit vanaf april en die plant verspreidt deze knoflook-achtige geur. Vooral als je over de blaadjes of de steel wrijft komt de geur vrij. Met een beetje geluk zie je ook nog het oranjetipje of het geaderd koolwitje op de plant zitten. Deze vlinders leggen op de look-zonder-look hun eieren.

Wolzwever lijkt op hommel

Een donzig bolletje zweeft door de lucht. Dit is een wolwever die erg op een hommel lijkt, maar niet kan steken! Hij ziet er expres zo uit, want nu blijven andere dieren uit de buurt. Zijn lange snuit lijkt op een rietje, hiermee zuigt hij de zoete nectar uit de bloem. In april legt het vrouwtje eieren in de nesten van zandbijen, want hier is veel voedsel te vinden.

Sneeuw in april

Als je zin hebt in een feestje moet je deze week naar buiten gaan, want de straat ligt vol met confetti! Dit komt van de iep. Het zaad van deze boom ligt als confetti verspreid op straat. Een vliesje dat werkt als een parachute zorgt ervoor dat hij met de wind mee glijdt. Zo komt hij veel verder te liggen en verspreid de boom zich beter.

Fluitende zwartkop

Je ziet hem misschien niet zo snel, maar je hoort de zwartkop nu wel weer! Vanaf april klinkt zijn gefluit weer vanuit de struiken. Hij verstopt zich goed tussen de begroeiing. Dat is best wel jammer, want het vogeltje is een prachtige verschijning. Een vogel met gevoel voor stijl bovendien: het mannetje draagt een zwarte pet en het vrouwtje een bruine pet.

Schattige veldmuis