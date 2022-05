Van de honderd duurzaamheidskeurmerken voldoen elf aan criteria

Een keurmerk dat hier bijvoorbeeld onder valt is het Beter Leven Keurmerk op vlees, met zowel twee als drie sterren. Dit keurmerk maakt met het aantal sterren duidelijk hoe goed er voor het dier is gezorgd. Ook het ASC-keurmerk op kweekvis, dat regels stelt aan duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden voor het personeel, valt volgens Milieu Centraal onder de topkeurmerken.

In 2016 constateerde de Autoriteit Consument en Markt dat sprake is van "een wildgroei aan keurmerken, claims en logo’s". Volgens Staghouwer is dat "onwenselijk", en leidt deze wildgroei bij consumenten tot verwarring en verlies van vertrouwen in keurmerken.