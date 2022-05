Van brutale kraai tot drogende aalscholver | Nu in de natuur

De kraai is een zwarte vogel, die veel op straat voorkomt. Hij is een echte waaghals, hij is niet bang voor een buizerd of een haas. De aalscholver is ook een zwarte vogel, hij droogt zijn veren in de wind. De boomkikkers zijn aan het paren, terwijl plankton aan het groeien is. Wat je nu ook veel ziet zijn vogels die in gevecht zijn met de spiegel. Zij denken dat dit een vogel van dezelfde soort is in hun territorium. Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.

Deze kraai is een echte waaghals! Hij jaagt op jonge haasjes. Maar de haas probeert haar jongen te verdedigen. De buizerd en de kraai hebben hetzelfde dieet, en dus die vechten wel eens om voedsel. De buizerd is veel sterker, maar dat maakt voor de brutale kraai niet uit! Voor nestmateriaal gaat hij even langs bij de ree, de zachte haren zijn ideaal voor zijn nest.



Correctie: het laatste beeld is een kauw op een damhert.

Plankton in alle vormen

Je ziet het misschien niet, maar in het water zweven hele kleine organismen: plankton. Het is te vinden in alle soorten en maten: rond, vierkant, driehoekig, lang of kort. Al die miniscule plantjes en dieren zijn letterlijk van levensbelang voor de aarde. En het is enerzijds de voedselbron voor heel veel soorten waterdieren, zoals garnalen. Maar het is ook een belangrijke bron voor zuurstof op aarde. Door opwarming van de zee is dit mini-organisme nu in gevaar.

Drogende aalscholver

Je kunt hem tegenkomen in de lucht, in het water, maar ook op een lantaarnpaal: de aalscholver. Hij is een watervogel die zijn vleugels moet spreiden om zijn veren te drogen. Doordat de vleugels geen water af stoot zijn ze doorweekt en moet hij in de lucht drogen. Het voordeel van de niet waterafstotende vleugels is dat hij hierdoor langer onder water kan blijven en bovendien sneller kan zwemmen. Zo herken je dus de aalscholver: als een soort vliegtuig staat hij op een paal om op te drogen en daarna vliegt hij verder.

Parende boomkikkers

Vanaf een kilometer afstand kan je hem al horen: het mannetje boomkikker. Hij heeft een enorme kwaakblaas waarmee hij vrouwtjes roept. Hij klinkt ontzettend hard, al helemaal in vergelijking met hoe groot hij is! Vaak roepen de mannetjes in roepkoren. Soms maakt de boomkikker het zichzelf wat makkelijker: zodra een ander mannetje een vrouwtje roept, bespringt hij haar. Zo hoeft hij zelf geen moeite te doen.

Vogels in de spiegel

Is dit nou een andere zwaan of toch zijn eigen spiegelbeeld? De sierlijke vogel lijkt het niet te weten, hij is in gevecht met de spiegel. En hij is niet de enige, ook dit roodborstje denkt dat er een andere vogel zijn territorium binnendringt. Soms gaat dit gevecht zo lang door dat hij volledig uitgeput raakt, hij brengt dan geen jongen meer groot. Je kan de vogels helpen door folie over de spiegel te plakken.