UvA: enkel onder voorwaarden samenwerken met fossiele industrie

Uit die dialoog volgde dit besluit, "dat breed gedragen wordt in de UvA-gemeenschap", zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek donderdag. Op belangrijke punten is er "consensus", aldus de universiteit. Ze onderschrijft dat er sprake is van een klimaatcrisis, die grote urgentie vereist en kan worden gezien als een mondiale noodtoestand. Ook moet de energietransitie sneller en het halen van de klimaatdoelen die zijn afgesproken in Parijs staat voorop.