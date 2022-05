Universiteit Utrecht werkt aan wereldwijde zoetwaterkaart

Met de kaart willen de water- en droogte-experts de ‘hotspots’ aanwijzen waar waterschaarste is of dreigt. Ze willen ook onderzoeken waardoor die kwetsbare gebieden ontstaan. “Als we dat weten, kunnen we ook betere voorspellingen maken over waar en hoe ze in de toekomst tot stand komen, bijvoorbeeld in de sub-Sahara en metropolen in Azië”, zeggen de Utrechtse onderzoekers.