Unieke beelden van klapmuts met jong | Zelf Geschoten

Klapmutsen leven in het poolgebied en komen vrijwel nooit voor in Nederland. Sinds 1990 zijn er slechts vijf meldingen geweest van een klapmuts voor de Nederlandse kust. De geboorte op maandag 27 maart was dan ook groot nieuws . Door de grote belangstelling die dit met zich meebracht is het strand waar de dieren lagen afgesloten voor publiek.

Een uniek moment op een Vlielands strand: de geboorte van een klapmuts. Het is nooit eerder voorgekomen dat deze zeldzame zeehondensoort in Nederland een jong kreeg. Ontdek de bijzondere beelden die natuurfilmer Gerard Koster Joenje heeft gemaakt van de moeder met jong, waaronder het moment dat de moeder het jong verlaat.

Gerard Koster Joenje kreeg als enige toestemming op deze locatie te filmen. Dit deed hij vanaf een zeer ruime afstand met een telelens om de dieren niet te verstoren. Ontdek meer bijzondere beelden die Gerard maakte op zijn YouTube-kanaal.

Klapmuts jong © Gerard Koster Joenje | Vlielandplaatjes.nl

Nieuwe geheime locatie

Na vier dagen verliet de moeder het jong, zoals gebruikelijk is bij klapmutsen. Omdat het Vlielandse strand niet veilig werd geacht voor de pup op de lange termijn, is het dier door de politie en het leger samen met Pieterburen naar een geheime locatie in de natuur verplaatst waar geen mensen kunnen komen.

Klapmuts

De Klapmuts is een zeehondensoort die op pakijs leeft in het poolgebied. De dieren leven tussen dik pakijs in diep water. Gewoonlijk worden jongen op dikke ijsschotsen geboren. De klapmuts leeft over het algemeen solitair. De dieren hebben een grijze vacht met onregelmatige zwarte plekken. De soort dankt zijn naam aan het feit dat de mannetjes over hun voorhoofd en neus een huidzak hebben die ze op kunnen blazen. Mannetjes kunnen tot 285 cm lang en 435 kg zwaar worden, vrouwtjes tot ongeveer 230 cm en 350 kg.

Volwassen klapmutsen eten onder andere inktvis, heilbot, poolkabeljauw en roodbaars. Ze foerageren wel tot 500 m diepte.

Volwassen klapmuts © Gerard Koster Joenje | Vlielandplaatjes.nl

Kortste zoogperiode

Klapmutsen kennen één van de kortste zoogperiodes van alle zeehondensoorten: in slechts vier dagen verdubbelt de pup zijn geboortegewicht van 20 kg en zoogt hij bij de moeder. Daarna verlaat de moeder het jong. Deze korte periode is dus essentieel! Bekijk hier meer beelden van de zoogperiode die Gerard filmde.

Na die paar dagen volgt een periode van vasten voor het jonge dier, waarbij het af en toe nog wat vocht binnenkrijgt via het ijs waar het normaalgesproken op ligt. Daarna gaat het dier op jacht in de wateren van de poolstreek. Deze omstandigheden ontbreken in deze situatie natuurlijk. Pieterburen maakt zich dan ook zorgen over hoe het de pup zal vergaan.

Verdwaalde klapmutsen

Hoewel de soort voornamelijk rondom Groenland leeft, komen jonge dieren nog weleens ergens anders terecht. Zo zijn er in Nederland is enkele gevallen klapmutsen opgevangen. In de afgelopen tien jaar gebeurde dit drie keer. In 2013 kwam een jonge klapmuts in de opvang in Pieterburen en in 2014 en 2018 bij A Seal in Stellendam.