Twee ijsschotsen botsen bij Antarctica Nieuws • 19-04-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

© ijs

Een gigantische ijsberg en een gletsjer bij Antarctica zijn vrijdag met elkaar in botsing gekomen, meldde de Europese ruimteorganisatie ESA dinsdag. De berg B15-A van 160 kilometer lang dreef tegen de Drygalski Glacier Tongue aan. Dat gebeurde met zo'n kracht, dat een ijstong van 5 kilometer land afbrak.

De ijsberg van 2500 vierkante kilometer kwam zelf eerder los van een vier keer grotere ijsschots en was al maanden op drift.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het afbreken van de ijstong. Mogelijk is er in het gebied een opening ontstaan, waardoor pinguïns de zee gemakkelijker kunnen bereiken om voedsel te vinden voor hun jongen en het McMurdo onderzoeksstation beter te bereiken is.