Trimbos: stoppen met roken is ook goed voor natuur en milieu

Sigarenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat. Dat is slecht afbreekbaar en valt uiteindelijk uit elkaar in microplastics. In de filters zitten ook nicotine en teer. Vooral voor organismen die in het water leven zijn de peuken giftig, waarschuwt het instituut. Ze veroorzaken veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en sterfte.