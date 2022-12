'Tata Steel moet uitstoot verder terugbrengen'

Bij Kooksgasfabriek 1 worden vrijkomende gassen en stof tijdens het vullen van de kookskamers weggezogen en behandeld. Uit eerdere metingen bleek dat niet werd voldaan aan de eisen in de vergunning. Hiervoor heeft de Omgevingsdienst eerder een last onder dwangsom opgelegd. Tata Steel nam een reeks maatregelen om de uitstoot te verminderen. Daarmee werd aan de regels voldaan, maar volgens de Omgevingsdienst is er meer milieuwinst te behalen en daarom is de vergunning verder aangescherpt.