Tata Steel bekijkt de productie van ‘groen staal’

Het bedrijf benadrukt dat er nu geen sprake van is om definitief af te zien van waterstof. "Onze belofte om de klimaatdoelstellingen te halen, staat fier overeind. Wij willen wel alle opties goed hebben afgewogen. Er is nog niks bepaald", aldus de woordvoerder.

De onderneming verwacht na de zomer meer te kunnen zeggen over de verduurzamingsplannen, want nu is dat nog te vroeg, aldus Tata. "Het is van belang om alle scenario’s goed te kunnen overwegen voordat we hier inhoudelijk iets extern over kunnen delen."