Structurele veranderingen nodig voor tegengaan watertekort

Woensdag liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten dat in Nederland nu officieel een watertekort heerst, waardoor het verdeelplan in werking treedt. Dat zorgt ervoor dat dijken, bodem en natuur zo lang mogelijk water krijgen, terwijl bijvoorbeeld de landbouw en waterrecreatie als eerste geen water meer mogen gebruiken.

Om watertekorten te voorkomen zijn structurele veranderingen nodig, waarschuwt Frans Klijn, waterexpert bij kennisinstituut Deltares en hoogleraar aan de TU Delft. "Door klimaatverandering komt droogte steeds vaker voor. Soms is het dan crisis, zoals nu het geval is, maar uiteindelijk wordt het een fundamenteel probleem."

Drinkwatervoorziening is ingedeeld als tweede prioriteit. "Drinkwaterbedrijven hebben een grote voorraad, zij kunnen het best een tijdje uitzingen", legt Klijn uit. "Maar als zij van grondwater gebruikmaken, merken zij dat die voorraad wel kleiner wordt door meer droge jaren achter elkaar." Hij ziet dat de afgelopen jaren de grondwaterstanden in sommige delen van het land blijven dalen.

Toekomstscenario's

Deltares heeft voor het Nederlandse Deltaprogramma diverse toekomstscenario's doorgerekend. Daarin komt naar voren dat in de toekomst juist meer water verbruikt zal worden aangezien de bevolking groeit. En klimaatverandering bemoeilijkt dat juist. "We lopen tegen de grenzen van de maakbaarheid aan", zegt Klijn. "We moeten zuiniger worden met water. En vooral proberen het water langer vast te houden en niet te snel af te voeren in de winter."

Overigens wordt het niet alleen droger. Het wordt in de winter juist natter, concludeerde Deltares al eerder. "Dat maakt sommige delen van Nederland te nat en gevaarlijk voor overstromingen. En andere juist in de zomer te droog", vertelt Klijn. "Beide is voor de landbouw natuurlijk geen goede plek. Misschien moeten we dus ook nadenken over een nieuwe landelijke ordening."

