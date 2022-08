Stichting wil alleen nog schone auto's op circuit Zandvoort

De Raad van State had twee redenen om dat verzoek niet in te willigen. Zo is de maximale stikstofuitstoot volgens de rechter altijd minder dan in de oude situatie was toegestaan. Dat komt doordat vroeger het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, zoals de Formule 1. In de huidige vergunning is dit beperkt tot een aantal dagen.