Steenloper eet een krabbetje

Deze steenloper zit op de kade in Stellendam een krabbetje op te peuzelen. "Er was deze dag erg veel wind, dus daarom zaten er zoveel steenlopers in de haven," schrijft filmer Dennis Kalkman. In de tweede clip filmt Rudi Baetslé een steenloper die bij het water aan het foerageren is, samen met een drieteenstrandloper. Gefilmd in Nieuwvliet-Bad (Zeeland).