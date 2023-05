Staatsbosbeheer zoekt 80 boeren die natuurinclusief willen werken

Om aan alle gestelde natuurdoelen te kunnen blijven voldoen heeft Staatsbosbeheer wel meer overheidsgeld nodig, stelt de organisatie. Nu is maar 84 procent van alle kosten gedekt, terwijl het steeds drukker wordt in de natuur en er meer geld besteed moet worden aan beheer. Zo lopen de kosten op voor het bestrijden en opruimen van de gevolgen van natuurbranden, stormschade en drugs- en afvaldumpingen. Er zijn geen buffers meer voor het opvangen van calamiteiten die zich elk jaar wel voordoen, staat in het jaarverslag van Staatsbosbeheer.