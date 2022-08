Hoe jaagt een snoek?

Als een snoek jaagt, dan benadert hij het slachtoffer meestal vanaf de onderkant. Hij sluipt als het ware door het water en schiet dan op zijn prooi af.

Vlijmscherpe tanden

De snoek heeft veel vlijmscherpe tanden. In de onderkaak liggen grote tanden die een gevangen prooi compleet kunnen doorboren. Maar ook in het gehemelte zitten wel zo'n 700(!) kleine tandjes, die schuin naar achteren staan. Als de prooi eenmaal in zijn bek zit, kan deze nauwelijks meer ontsnappen.

Het gebit van de snoek. © Fotograaf: GoofyAquavideo

Oog voor vis

Een snoek moet het vooral hebben van zijn zicht. Met zijn ogen, die vrij vet vooraan de kop zitten, kan hij in bijna alle richtingen kijken. Dus ook naar de zijkant en de voor- en achterkant. Hij jaagt het liefst in helder water. Als het troebel is, kan er nog zoveel vis in het water zitten, als hij ze niet ziet, houdt het op.

De zijlijn

Nee, niet de zijlijn van voetbal, deze zijlijn is een speciaal zintuig bij de snoek. Hiermee kan hij nauwkeurig bewegingen in het water waarnemen, zoals een prooi. Je kunt de zijlijn ook zien, het is een smalle lijn over de lengte van de vis van de kieuwdeksels tot aan de basis van de staart.

Grote schranser

Dat de snoek een goede jager is, mag duidelijk zijn. Hij is de vijand van veel dieren, maar wie is eigenlijk de vijand van de snoek? Het zijn zulke eters dat ze zelfs kannibalistische neigingen hebben. Een kleine snoek kan dus nog zoveel tanden hebben, zijn grotere soortgenoten blijven de grootste vijand!

