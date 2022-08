Slechte luchtkwaliteit en smog door hitte

De luchtkwaliteit is slecht als de waarde tussen de 180 en 240 microgram ozon per kubieke meter blijft. Dan geeft het RIVM een waarschuwing. Als deze waarde boven de 240 microgram stijgt, spreekt het instituut van zeer slechte luchtkwaliteit. Dan krijgt iedereen volgens het instituut last van de luchtverontreiniging. Zo ver is het niet gekomen. Wel werd dinsdagavond bij zeker de helft van de meetpunten een slechte luchtkwaliteit gemeten.