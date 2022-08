‘Sluit de winkeldeuren als de airco aanstaat’

Kleding-, schoenen- en modezaken moeten hun deuren dichthouden om energie te besparen, zoals in het geval van een airco die in de zomer aanstaat. Daartoe roept INretail op, de branchevereniging van winkeliers. "Deuren open terwijl de airco aanstaat is een fenomeen waar we op dit moment vanaf moeten", zegt directeur Jan Meerman na berichtgeving door de NOS.