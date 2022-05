Slimme manieren om water vast te houden in Rotterdam

Ook wordt er in de versteende wijk Spangen het overschot aan regenwater de bodem ingepompt zodat een zogenaamde zoetwaterbel ontstaat. Dit water kan later weer opgepompt worden om onder andere het grasveld van voetbalclub Sparta te beregenen. Johan Verlinde van het Rotterdamse Weerwoord: "We hebben sinds de aanleg rond 2019 26,5 duizend kuub geïnfiltreerd en je kan ongeveer 65% van dit terugwinnen, maar er zit ook nu voldoende water in om in deze droge periode hier nog steeds gebruik van te maken."

"Het ei van Columbus", volgens Rene Didde. Deze methode kan op veel meer plaatsen in West-Nederland toegepast worden. Het is een investering, zo moeten bijvoorbeeld helofytenfilters aangelegd worden om vervuild water te filteren, maar het draagt bij aan waterberging in tijden van nood. Ook in de rest van Nederland is water vasthouden het devies; volgens Didde is het belangrijk regenwater op te slaan in een soort natte sponzen, bijvoorbeeld natuurgebieden, zodat het in droge tijden langzaam uit kan sijpelen. “Dan hadden we misschien nu niet de beregeningsverboden in Brabant hoeven hebben."