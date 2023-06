Schoolpleinen in Nederland moeten groener

Leerkracht Ingrid merkt dat er steeds meer scholen zijn die natuurlijk spelen op de kaart zetten. "Naast het spelen in de natuur is voor ons ook het natuurlijk leren belangrijk, vandaar dat wij verschillende biotopen hebben." Volgens de leerlingenraad is het ook erg belangrijk dat kinderen lekker buiten kunnen spelen: "We vind het oneerlijk dat andere scholen alleen maar stenen hebben en wij in de natuur zitten."