Scholekster baddert | Zelf Geschoten

Deze scholekster is lekker aan het badderen in Hammerflier, een waterwingebied in Overijssel. De spetters water gaan alle kanten op! De video is van Ria ter Welle.

De scholekster staat onder vogelaars ook wel bekend als de bonte piet. Je kan hem bijna overal in het land tegenkomen, maar het kustgebied is zijn favoriete plek. Het is een luidruchtige vogel, die schel ‘te-piet! te-piet!’ roept. Als je een scholekster wil tegenkomen, maak je grote kans in het waddengebied en in de Delta. Maar in de broedtijd is de vogel in bijna heel Nederland te zien. Vooral op het boerenland, maar steeds vaker ook in de stad. De vogel broedt zelfs op grinddaken!