Schildpadden en krokodillen met unieke kenmerken sterven eerder uit

Professor Rob Salguero-Gómez, hoofdauteur van het onderzoek, verklaarde: "Een belangrijke bevinding is dat de bedreigingen niet alle soorten in gelijke mate treffen; zij hebben meestal gevolgen voor bepaalde levensgeschiedenisstrategieën. Zo treft de niet-duurzame consumptie van schildpadden en krokodillen vooral de langst levende soorten met de grootste legselgrootte, zoals zeeschildpadden.

Volgens de onderzoekers is het feit dat schildpadden en krokodillen met een unieke levensloop kwetsbaarder zijn voor uitsterving zeer zorgwekkend, omdat veel van deze dieren belangrijke rollen vervullen zoals het verspreiden van zaad, het creëren van habitats voor andere soorten door holen te maken en het evenwicht in het ecosysteem bewaren. Omdat zij deze functies al miljoenen jaren vervullen, zijn zij onlosmakelijk verbonden met de unieke en diverse levensstrategieën die de soorten hebben ontwikkeld.

Andere bedreigingen hadden echter een meer globaal en ongericht effect. Dr. Molly Grace, co-auteur van de studie, voegde toe: "Hoewel duurzaam gebruik van en handel in wilde dieren soms gunstig kan zijn voor het behoud van soorten, bedreigt niet-duurzame handel in levende dieren of delen daarvan deze reptielen over de hele wereld, ongeacht hun levensgeschiedenisstrategieën. Schildpadden worden vaak gevangen en verhandeld om ze in gevangenschap te houden, en krokodillenhuid is van groot commercieel belang."