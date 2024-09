Schermen moeten rugstreeppad beschermen tijdens werken aan dijk

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen begint eind september met het versterken van de dijk bij Sint-Annaland (gemeente Tholen). Dat werk was eerder uitgesteld om te onderzoeken of de beschermde rugstreeppad in het gebied leeft. Uit dat onderzoek is gebleken dat er inderdaad padden in het gebied zitten. Daarom zet het schap schermen neer om te voorkomen dat de dieren op het bouwterrein komen.