Ruim zestig aanhoudingen bij protesten Extinction Rebellion

De demonstranten worden gehoord, laat de politie weten, en tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt. Een van de arrestanten was journalist Mac van Dinther van de Volkskrant. Hij schreef op Twitter dat hij "met geweld in een politiebusje gesleept is" omdat hij "te dichtbij stond". Volgens de politie maakte hij zich schuldig aan het belemmeren en beledigen van agenten. De Volkskrant liet later op maandagavond weten dat Van Dinther vrijgelaten is.