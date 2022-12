Rugstreeppad na elf jaar herontdekt op Moerbleek Nieuws • 10-10-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 10 oktober 2012 De rugstreeppad is een dynamische soort van de Habitatrichtlijn die zich vaak jarenlang in lage dichtheden in het landschap verborgen houdt om dan toch opeens weer op te duiken. Oude waarnemingen hebben dan ook zeker nog betekenis voor deze soort, vaak duurt het jaren voordat ze herbevestigd kunnen worden. Deze zomer is de soort opnieuw gevonden op heideterrein Moerbleek.

Moerbleek is een nat heideterrein op Landgoed De Utrecht in Esbeek, Noord-Brabant. Hier komen maar liefst acht amfibieënsoorten voor. Elf jaar geleden werden hier in mei 2001 ook twee roepende rugstreeppadden gehoord, maar daarna werd deze soort nooit meer gehoord of gezien. Tot deze zomer.

Tijdens een natuurexcursie in juni klonk over de heide de roep van poelkikkers en een enkele bastaardkikker. Plotseling werd er ook een langer aangehouden, ratelende roep gehoord.