Roggenonderzoek pleit voor veranderingen in visserij Noordzee

In de Nederlandse Noordzee zwemmen maar liefst twaalf verschillende soorten roggen. Bijzondere vissen die lang leven en maar relatief weinig jongen krijgen. Deze eigenschappen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing en vervuiling. Lang ging het daarom ook slecht met roggen in de Noordzee, maar de populaties lijken tegenwoordig te groeien. Wageningen Marine Research onderzoekt deze dieren vanuit hun basis in Yerseke. Verslaggever Henny Radstaak is ter plaatse met onderzoeker Jurgen Batsleer.

Vanuit Europese regelgeving is bepaald dat alle gevangen vis, dus ook de niet-commercieel interessante roggen, mee naar de wal moet worden gebracht. Dit zou een impuls voor vissers moeten zijn om selectiever te gaan vissen. Over deze ‘aanlandplicht’ is een hoop discussie. Tegenstanders zijn van mening dat dit de visstand niet ten goede komt, omdat deze bijvangst tenslotte vaak als veevoer eindigt en dus niet meer zal bijdragen aan de populatie. De Europese Commissie heeft nu besloten voor roggen een uitzondering te maken op de aanlandplicht, mits onderzocht wordt wat de overlevingskansen zijn van de dieren.

Hoge overleving

Gevangen roggen worden nu opgevangen in bassins in Yerseke, waar de conditie van de dieren voor een periode van drie weken gemonitord wordt. Inmiddels is aangetoond dat in ieder geval stekelroggen een redelijk hoge overlevingskans hebben als ze na de vangst weer uitgezet worden; zo’n 53% overleeft dit. Ook omdat er volgens Jurgen geen vangstmethodes zijn waarbij roggen beter gemeden kunnen worden, pleit Jurgen daarom op een definitieve uitzondering van de aanlandplicht voor roggen.

