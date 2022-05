Nieuwe kwaal in onze bomen: roetschorsschimmel

De roetschorsschimmel is niet zo vervelend voor de esdoorns als de iepziekte voor de iepen, of de essentaksterfte voor de essen. "Maar voor mensen die met de bomen moeten werken is het wel een vervelende schimmel", zegt Henry Kuppen van onderzoeksbureau Terranostra. "Als je een zieke boom moet omzagen of versnipperen, dan kunnen de sporen bij inademing chronische longontsteking veroorzaken. Je kan dan ook alleen in beschermende kleding en met een mondmasker met filter met deze bomen werken."