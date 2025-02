RIVM: stikstofversoepeling Wiersma niet wetenschappelijk onderbouwd

Al sinds 2019 zijn opeenvolgende kabinetten op zoek naar oplossingen voor wat de stikstofcrisis is gaan heten. In dat jaar verklaarde de Raad van State de stikstofregels van de overheid ongeldig, omdat die geen enkele garantie gaven op een afname van de uitstoot. Zo'n afname is volgens tal van ecologische onderzoeken wel nodig, omdat de natuur in beschermde gebieden achteruitgaat door te hoge stikstofconcentraties. De grootste boosdoener is volgens het RIVM ammoniak, afkomstig van de landbouw. De industrie en het verkeer dragen ook bij aan de uitstoot, vooral in de vorm van stikstofoxiden. Naast natuurschade dragen ammoniak en stikstofoxiden bij aan luchtvervuiling.