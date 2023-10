RIVM: stikstofneerslag daalt te langzaam voor de natuur

Met huidig beleid komt Nederland volgens de rapportage in 2030 niet verder dan zo'n 30 procent. Daarmee worden de wettelijke doelen bij lange na niet gehaald, want in dat jaar zou de helft van de gebieden geen te hoge stikstofdepositie meer mogen kennen. Dat moet volgens de wet oplopen tot zeker 74 procent in het jaar 2035.