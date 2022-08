Rijn zakt naar uitzonderlijk laag niveau Nieuws • 03-08-2022 • leestijd 2 minuten • bewaren

© Fotograaf: JohanEversFoto

De afvoer van de Rijn bij Lobith zakt halverwege deze maand naar een stand die in de afgelopen 100 jaar maar twee keer eerder is voorgekomen. Het waterpeil kan daarna nog verder dalen, want het blijft waarschijnlijk ook daarna nog droog en warm. De afvoer van de Rijn daalt in de loop van de week tot onder de 800 kubieke meter per seconde en zakt dan verder naar minder dan 750 kubieke meter per seconde, aldus Rijkswaterstaat.

De extreem lage waterstand heeft grote gevolgen voor de watervoorziening in Nederland. De scheepvaart ondervindt veel hinder doordat er minder lading meekan en door lange wachttijden bij veel sluizen. In het westen van het land dringt zout zeewater ver het land in. De IJssel staat al zo laag dat waterschap Vallei en Veluwe niet meer iedereen in de Noordelijke IJsselvallei van voldoende water kan voorzien. Elke dag gaan meer veerponten uit de vaart.