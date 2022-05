Reuzendieren op de Nederlandse mammoetsteppe

Veel soorten op aarde dreigen te op dit moment verdwijnen, maar dat is niets nieuws. Een belangrijke oorzaak is klimaatverandering en dan vooral het warmer worden van de aarde. In het verleden schommelde het klimaat vaker. Van 2,5 miljoen tot iets meer dan 10 duizend jaar geleden vonden meerdere ijstijden plaats. Ook Nederland was in deze periode af en aan bedekt met een dik pakijs. Toen liepen hier heel andere dieren rond, dan nu. Vooral veel reuzenzoogdieren waren hier te vinden, zoals de mammoet en de wolharige neushoorn. Maar inmiddels zijn die bijna allemaal uitgestorven. Toch zijn er ook soorten die het wel overleefden.