Remkes presenteert rapport: 500 tot 600 grote stikstofvervuilers moeten worden uitgekocht

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes (VVD) heeft zijn rapport over de stikstofgesprekken tussen de regering en boerenorganisaties bekendgemaakt. Hierin komt hij met een advies voor overbeidsbeleid. Remkes werd aangesteld om het vastgelopen gesprek tussen het kabinet en de landbouwsector vlot te trekken. Remkes benadrukt dat zijn rapport "een denklijn is" en geen definitief plan. Remkes roept het kabinet op om "in te zien dat een andere, betere koers nodig en mogelijk is".