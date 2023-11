Records bij NK Tegelwippen: ruim 4,5 miljoen tegels verwijderd

De drie gouden scheppen gaan naar Arnhem, Vlaardingen en Halderberge: zij wipten de meeste tegels per inwoner. Gemeente Arnhem verwijderde de meeste tegels (461.850), ruim 10% van het totaal aantal gewipte tegels, en wint daarmee ook nog eens de enige echte gouden tegel.

Wethouder Bouwkamp uit Arnhem met een Gouden Schep © NK Tegelwippen

82 voetbalvelden meer groen

Wat in 2020 begon als tweestrijd tussen Amsterdam en Rotterdam, is uitgegroeid tot een landelijke competitie met 50% van alle Nederlandse gemeenten (173). Door initiatieven zoals buurtacties, tegeltaxi’s en ontelbaar veel (gevel)tuintransformaties zijn door bewoners en gemeenten in hoog tempo tegels verwijderd.

In totaal zijn 4.548.466 tegels gewipt, oftewel 413.000 m². Dat zijn zo’n 82 voetbalvelden aan groen erbij.

Rappende wethouders en tegelwipwagens

Dit jaar waren er eigenzinnige initiatieven om mensen op te roepen mee te doen. Zo zette Maashorst een rappende wethouder in, veroverde Zwartewaterland de groene harten van haar inwoners met een heuse Tegelwipwagen, en werd met carnaval in ‘t Kielegat (Breda) de winst van vorig jaar nog eens gevierd in tegelwip-stijl.

Daarnaast ontmoetten bekende rivalen Rotterdam en Amsterdam elkaar opnieuw in de Klassieker. Na twee keer verlies herpakte Rotterdam zich met onder meer een ‘win een groene straat actie’ en bracht daarmee de stand op gelijkspel (2-2).

Meer natuur in de stad

Het is inmiddels bekend dat we meer vaart moeten maken met de groene transitie in Nederland. Klimaatverandering zorgde dit jaar voor de natste oktobermaand ooit gemeten in de Bilt. Terwijl de zomer van 2023 wereldwijd nooit eerder zo heet was. Volgens de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI worden in de toekomst de zomers sowieso droger en de winters natter. Wanneer tegels worden vervangen door groen kan de grond als ‘spons’ functioneren. Hierdoor kan wateroverlast door extreme neerslag worden voorkomen of verminderd. Daarnaast zorgt groen tijdens hittegolven voor verkoeling, en leidt het ook nog eens tot meer biodiversiteit.

Vorige edities

Het NK Tegelwippen begon in 2020 met een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. In 2021 deden er 81 gemeenten mee aan de competitie, en werden er ruim 1,5 miljoen tegels verwijderd. In 2022 liep dat op naar 135 gemeenten en 2,8 miljoen gewipte tegels.