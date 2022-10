Recordaantal Fairtrade-producten op Nederlandse markt Nieuws • 06-05-2021 • leestijd 1 minuten • 513 keer bekeken • bewaren

Het aantal Fairtrade-producten op de Nederlandse markt ligt voor het eerst boven de 10.000 stuks. In vijf jaar tijd is het aanbod verdubbeld, meldt Fairtrade Nederland. Vorige maand werd het 10.000e product gecertificeerd: koffiecapsules van het merk Biocafé.



Het aantal huishoudens dat Fairtrade-producten koopt ligt op 7,1 miljoen, dat is 90 procent. De meeste producten met zo'n label zijn te vinden in het schap van de koffie, cacao en thee. Alle supermarkten verkopen ze.



Volgens de organisatie is de groei in Fairtrade "cruciaal voor miljoenen boeren en werknemers wereldwijd die extra hard geraakt worden door Covid-19 en geen sociaal vangnet hebben om op terug te vallen".



Fairtrade is een label voor duurzame producten waar boeren een eerlijke prijs voor krijgen.



Bron: ANP