PvdA en GroenLinks: ambitieuzere klimaatdoelen, ook voor armen

PvdA en GroenLinks vinden dat Nederland scherpere klimaatdoelen moet stellen. De uitstoot van CO2 moet in 2030 met 65 procent zijn teruggebracht in plaats van de 60 procent waar het kabinet op mikt. Ook moet in 2035 alle stroom CO2-neutraal geproduceerd zijn, zo staat in een gezamenlijk plan van de partijen. Verder moet er "veel meer prioriteit bij de laagste inkomens" komen te liggen, zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Suzanne Kröger, een van de opstellers van het plan.

GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben een klimaatplan gemaakt dat volgens de opstellers "felrood én knalgroen" is. Verduurzaming is nu nog te vaak een "speeltje van de rijken", zegt mede-indiener Joris Thijssen van de PvdA. "Het is echt nodig dat we allemaal van het gas af gaan. Dat is nu eenmaal waar de planetaire grenzen ons volgens de wetenschap toe dwingen."