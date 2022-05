Provincie Utrecht wil vervoeren over water

Goederen in de provincie Utrecht moeten zoveel mogelijk via het water worden vervoerd. Dit moet het drukke wegennet ontlasten en de lucht schoner maken. Dat spreken dertig partijen vandaag af met Rijkswaterstaat.

“Een schone transportsector is keihard nodig,” zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. “Steden worden voller gebouwd en de bereikbaarheid komt verder onder druk te staan.” Er moet veel gebeuren in Utrecht. Elke vrachtwagen minder is winst, aldus de provincie.