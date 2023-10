Primeur: Communicatiebedrijf krijgt als eerste een boete voor ruimteafval

De EchoStar-7 werd in 2002 gelanceerd. Hij draaide op ongeveer 36.000 kilometer afstand rond de aarde. Dat is een normale werkplek voor communicatiesatellieten, ver boven observatiesatellieten en ruimtestations. DISH en FCC spraken in 2012 af dat de satelliet aan het einde van zijn leven zijn laatste restje brandstof zou gebruiken om naar een 'kerkhof' in de ruimte te vliegen. Daar zou hij geen gevaar voor andere satellieten kunnen vormen.

Toen het tien jaar later zover was en het einde van de satelliet naderde, bleek dat er niet meer genoeg brandstof aan boord was. Daardoor blijft EchoStar-7 een gevaar voor andere communicatiesatellieten in die hoge baan. "Nu we steeds meer gebruik maken van satellieten en de ruimte-economie groeit, moeten bedrijven zich aan hun afspraken houden. Deze maatregel is een doorbraak", stelt de FCC.