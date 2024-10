Prachtige verenkleed van de goudplevier | Compilatie

Op Texel zijn er zwermen van wel duizenden goudplevieren gezien. "Af en toe vlogen ze op en het was echt indrukwekkend, ook vanwege het geluid", schrijft Wilma bij haar beelden. "Met de zon op hun 'gouden' veren was het een prachtige ervaring." Opvallend is dat goudplevieren vaak samen met kieviten te zien zijn. Dat is ook in dit filmpje goed zichtbaar. SOVON schat dat er in de winter zo'n 130.000 goudplevieren een tussenstop in Nederland maken, al zien ze wel een lichte daling in de aantallen.